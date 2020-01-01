جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف اهدافا جنوب سورية

القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائلي في بيان مساء الجمعة، إن مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردا على إطلاق نار باتجاه هضبة الجولان المحتل في وقت سابق من الجمعة.

وأشارت إلى أن الغارات استهدفت مراكز تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات.

وأوضحت القوات الاسرائيلية أنها تعتبر الجيش السوري مسؤولا لعملية إطلاق النار اليوم وستواصل الرد على أي مساس بإسرائيل.

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا بالمروحيات، استهدف محيط بلدة حضر وعين التينة في القنيطرة.

وأضاف أن دوي انفجار قوي سمع بالقرب من مجدل شمس بالجولان المحتل.