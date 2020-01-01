الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني المناضل محمد سلامة جرادة

رام الله / سما /

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عضو المجلس الوطني المناضل الكبير محمد سلامة جرادة (أبو أسامة محمد) الذي وافته المنية في مملكة البحرين، بعد حياة من النضال من أجل فلسطين.

وأشاد الزعنون في بيان النعي الذي صدر عنه، اليوم الجمعة، بمسيرة ودور الفقيد الكبير أبو أسامة محمد في خدمة ابناء شعبه، مؤكدا أنه برحيله فقد شعبنا الفلسطيني رجلا وطنيا منتميا ومعطاء، كانت له بصماته في كافة المواقع الوطنية والحركية التي تقلدها طوال سنّي حياته.

وتوجه الزعنون باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني في الوطن والشتات بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد وآل جرادة، وكافة أبناء الشعب الفلسطيني بوفاة الفقيد، داعيا الله عز وجل ان يسكنه واسع جناته وان يلهم أهله عظيم الصبر وحسن العزاء.