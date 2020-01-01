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الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تندد بحذف اسم فلسطين من خرائط ""غوغل" و "آبل"

الجمعة 24 يوليو 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تندد بحذف اسم فلسطين من خرائط ""غوغل" و "آبل"


تونس /سما/

 نددت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بحذف شركتي "غوغل" و"آبل"، اسم فلسطين عن خريطتهما.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، دعمها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، مهما سعت وعملت قوى الاستعمار على طمسها.

ودعت جميع المنظمات والقوى الوطنية، والمنظمات الإنسانية الدولية، لضرورة التصدي لجميع المحاولات اليائسة للالتفاف على حق الشعب الفلسطيني المشروع، في إقامة دولته الوطنية والديمقراطية.

وأشارت الهيئة إلى مواقف المحامين التونسيين الداعمة بلا حدود للقضية الفلسطينية بصورة مبدئية ومطلقة، وإيمانهم بحق الشعب الفلسطيني في ارضه وبحره وسمائه، مضيفة أنه مهما طال الاحتلال فهو الى زوال ومصيره الانكسار والاندثار، لأن ارادة الشعوب اقوى من الترسانة العسكرية ومن سياسات الاحتلال المدعوم من الإدارة الأميركية صاحبة مشروع "صفقة القرن".

#خرائط غوغل #فلسطين #تونس #الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين

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