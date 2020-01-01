كوخافي: سنعمل قدر المستطاع لإزالة أي تهديد يهدد السيادة الإسرائيلية"

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية، مارك ميلي، زار اليوم إسرائيل، واجتمع بنظيره أفيف كوخافي، لمناقشة بعض القضايا الأمنية بالمنطقة.



وذكرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن ميلي زار اليوم قاعدة "نفاتيم" الجوية بالبلاد، واجتمع بوزير الجيش بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين.



وبحسب القناة العبرية، صرح رئيس الأركان كوخافي خلال اجتماعه بميلي، "اننا سنعمل قدر المستطاع لإزالة أي تهديد يهدد السيادة الإسرائيلية".



يشار الى أن هذه الزيارة، تاتي على خلفية التوتر الحاصل بالشمال، في أعقاب اعلان حزب الله، عن نيته الرد على مقتل أحد عناصره بالهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا.