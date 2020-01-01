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"دعاية مجانية لا نستحقها كلها!".. قرقاش: حملات شيطنة الإمارات هي إقرار بمحورية دورها...

الجمعة 24 يوليو 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"دعاية مجانية لا نستحقها كلها!".. قرقاش: حملات شيطنة الإمارات هي إقرار بمحورية دورها...


ابو ظبي /سما/

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن "حملات شيطنة" الإمارات هي إقرار بـ"محورية دور أبو ظبي"، ودليل على "عجز مجاراة الطموح والريادة الإماراتية".

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن "تضخيم دور الإمارات الإقليمي والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء، ومقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عن مؤمرات الخيم والتسجيلات".

وتابع الوزير الإماراتي: "كما أن تضخيم دور الإمارات يبينها وكأنها الرقم الصعب والدولة التي ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي، دعاية مجانية لا نستحقها كلها، فنحن شريك لقوى خيرة في المنطقة تسعى إلى الإستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية".

وأكد قرقاش أنه "لا شك في أن جزءا من هذه الحملة السوداء المستمرة والتي يتم إنفاق الملايين عليها يعود إلى العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، فحين ندرك أن الجار يسرف بهدف شيطنتنا اعلموا أن لأمواله أثرا في تعزيز موقعنا ودورنا".

"RT"

#الامارات #انور قرقاش #شيطنة الإمارات #ابو ظبي

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