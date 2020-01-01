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الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية في مصر وليبيا وتونس

الجمعة 24 يوليو 2020 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن حقيقة ظهور كائن غريب شديد السمية في مصر وليبيا وتونس


القاهرة /سما/

كذبت وسائل إعلام مصرية، صورة جرى تناقلها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، حول ظهور كائن غريب يشبه العقرب، قيل أنه شديد السمية وينتشر في تونس وليبيا ومصر.

وقال موقع "صدى البلد" المصري، إن ملتقط هذه الصورة مصور إيطالي، وبسؤاله من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" أكد أن ما يظهر في الصورة لعبة بلاستيكية لأحد الكائنات المستوحاة من فيلم خيال علمي، وليس كما يدعي البعض بأنه كائن حقيقي وشديد السمية.



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وكان قد حذر رواد التواصل الاجتماعي المصيفين أو المقيمين بالمدينة الساحلية في الإسكندرية التي تعد العاصمة الثانية لمصر، بغلق الشبابيك والبلكونات بإحكام حتى لا يتسلل هذا الكائن الذي يشبه العقرب إلى منازلهم.

#مصر #عقرب سام #تونس #ليبيا

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