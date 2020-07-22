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تغيير كسوة الكعبة الخميس المقبل

الجمعة 24 يوليو 2020 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغيير كسوة الكعبة الخميس المقبل


الرياض /سما/

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التابعة للحكومة السعودية، اليوم الجمعة، أن موعد تغيير كسوة الكعبة سيكون يوم الخميس المقبل الموافق ليوم عرفة.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، في بيان نقلته وكالة "واس"، إنها ستقوم الخميس القادم بـ"استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيا وصانعا جريا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام".

وسيتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأكد السديس، في البيان، على "اهتمام القيادة الرشيدة... بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين"، لافتا النظر إلى أن تسليم مستشار العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، لكسوة الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكبير سدنة بيت الله الحرام "يجسد هذا الاهتمام العظيم ويؤكد حرص الدولة... على توفير إمكانات مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها".

#الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام #السعودية #كسوة الكعبة

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