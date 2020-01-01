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الديوان الأميري: الصورة المتداولة المنسوبة لأمير الكويت "غير صحيحة"

الجمعة 24 يوليو 2020 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديوان الأميري: الصورة المتداولة المنسوبة لأمير الكويت "غير صحيحة"


الكويت /سما/

أكد الديوان الأميري الكويتي، اليوم الجمعة، أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "غير صحيحة".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي الجراح الصباح، إن "الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، هي صورة غير صحيحة". وفق روسيا اليوم

وأكد ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، وقد تعرض فاعلها للمساءلة القانونية.

وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر بيانا حول صحة أمير البلاد، الشيخ الصباح الأحمد الصباح، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، مؤكدا أن "أمير البلاد بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج".

وذكر الديوان الأميري في وقت سابق أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 91 عاما، والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت فجر الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع، يوم الأحد الماضي، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، من دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

#الكويت #الديوان الأميري الكويتي #امير الكويت #صباح الأحمد الجابر الصباح

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