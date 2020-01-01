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أول تعليق من حزب الله على حادثة اعتراض الطائرة الايرانية في الأجواء السورية

الجمعة 24 يوليو 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حزب الله على حادثة اعتراض الطائرة الايرانية في الأجواء السورية


بيروت /سما/

دان حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، بشدة العمل العدواني المتمثل بقيام طائرات حربية أمريكية بالتهديد ‏والإرهاب ضد طائرةٍ مدنيةٍ إيرانية في الأجواء السورية.

ووصف الحزب ما جرى ضد طائرةٍ مدنيةٍ إيرانية بالعمل بـ"الإرهابي"، مشيراً إلى أنَّ التحرش بطائرة المدنية أمراً بالغ الخطورة، قائلاً: "كان يمكن أن يكون له تداعياتٌ لا يعرف مداها على ‏مستوى المنطقة برمتها".‏

وقال الحزب: "قيام الطائرات الأمريكية باعتراض طائرةٍ مدنيةٍ من بين ركابها ‏مواطنون لبنانيون يستدعي موقفاً دولياً حاسماً ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مع ‏التأكيد أن واشنطن هي قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية."

واعرب الحزب عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأمريكية المتمادية.‏

#حزب الله #اسرائيل #الولايات المتحدة #ايران #سوريا

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