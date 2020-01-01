اسرائيل تغلق الطرق والمحاور في الشمال تحسبا من هجوم انتقامي لحزب الله

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة اغلاق الطرق والمحاور على الحدود الشمالية مع لبنان في اطار التحذيرات الساخنة التي تشير الى نية حزب الله تنفيذ هجوم انتقامي ردا على مقتل احد عناصره في غارة اسرائيلية على سوريا الاسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال انه "في أعقاب تقييم الوضع بالجيش الاسرائيلي، ووفقًا لخطة الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية، سوف تتغير استعدادات الجيش في المناطق العسكرية والمدنية بهدف تعزيز حالة الدفاع في الحدود الشمالية".

واضاف "انه بالإضافة الى تعزيز الجيش وأعمال التجميع في المنطقة، جرت عدة تغييرات في انتشار الجيش بالقرب من الحدود مع لبنان. كما جرت أعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية" موضحا "وفقًا لتقييم الوضع، وللحاجة العملياتية، سيتم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية. كما أنه في بعض البلدات يتوقع اغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان". بحسب المتحدث باسم الجيش.

وقال "في هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية، بالتنقل على المحاور، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا عن تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار" منوها الى ان الجيش يبذل جهودا "في مهمة الدفاع على سكان الشمال ويبقى بحالة جاهزية عالية في مواجهة كافة السيناريوهات أمام عمليات العدو". بحسب قوله.

على صعيد متصل حمل جيش الاحتلال دولة لبنان مسؤولة ما يحدث داخل أراضيها.

وقال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال ان قواته يستعد لمجموعة من السيناريوهات ويجري تقييم متواصل للوضع وسيواصل الاستعداد لأعمال دفاعية وعملياتية وفق الحاجة.