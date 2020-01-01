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الرئيس يعزي بوفاة رجل الأعمال التشيلي الفلسطيني الكبير خوسيه سعيد

الجمعة 24 يوليو 2020 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي بوفاة رجل الأعمال التشيلي الفلسطيني الكبير خوسيه سعيد


رام الله /سما/

عزى الرئيس محمود عباس، عائلة رجل الأعمال الكبير التشيلي من أصل فلسطيني، وأحد أعيان الجالية في تشيلي وأميركا اللاتينية، ورئيس مؤسسة بيت لحم 2000 خوسيه سعيد الذي توفي في تشيلى يوم أمس.

وقال الرئيس في اتصال مع نجل الفقيد سلفادور سعيد إن "المرحوم كانت له مواقف مشرفة تجاه قضية شعبنا، وله دور كبير في تفعيل دور مؤسسات الجالية الفلسطينية في تشيلي وربطها مع جذورها الفلسطينية، بالإضافة إلى دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية على كافة الصعد".

وأعرب الرئيس عن تعازيه الحارة برحيل رجل الأعمال الكبير خوسيه سعيد، داعيا الله عز وجل أن يرحم الفقيد رحمة واسعة، وأن يمنح روحه الطاهرة الراحة والسكينة في مثواها الأبدي، ويلهم أهله وجميع أفراد أسرته الكريمة وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان الرئيس محمود عباس قلد الراحل خوسيه سعيد وساما على مواقفه ودعمه لشعبنا وقضيته، خاصة مساهماته لدعم الجالية الفلسطينية في تشيلي.

#الرئيس عباس

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