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15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن بينها واحدة محلية

الجمعة 24 يوليو 2020 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن بينها واحدة محلية


عمان /سما/

 أعلن في الأردن، اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، واحدة منها محلية، والباقية خارجية، ما يرفع عدد الإصابات في المملكة حتى اللحظة إلى 1146 إصابة.

وسجلت إصابة لطبيب يعمل في مستشفى الأمير الحسين بمنطقة عين الباشا، حيث تعمل الفرق الطبية على الاستقصاء عن سبب الإصابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى، وتحديد المخالطين له وفحصهم.

كما سجلت 11 إصابة بالفيروس لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في مواقع الحجر، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري، فيما تعافت 5 حالات من الفيروس.

#الاردن #فيروس كورونا

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