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الاحتلال يعلن رفع الاستعداد والجهوزية العسكرية خشية رد محتمل لحزب الله

الجمعة 24 يوليو 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن رفع الاستعداد والجهوزية العسكرية خشية رد محتمل لحزب الله


القدس المحتلة /سما/

اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، رفع مستوى استعدادات والجهوزية في صفوف الجيش الإسرائيلي في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع سوريا و لبنان، خشية من رد محتمل لحزب الله اللبناني.

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الاستعداد تأتي في أعقاب تقييم الوضع في الجيش، ووفقًا لخطة "الدفاع" في قيادة المنطقة الشمالية، مشيراً إلى أنَّ الاستعدادات بالقرب من الحدود مع لبنان وأعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية.

ولفت المتحدث باسم جيش أن الجيش قرر إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية.

#الجيش الإسرائيلي #حدود لبنان #حزب الله

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