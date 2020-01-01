تسجيل 1918 اصابة جديدة بكورونا في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أفادت وزارة الصحة الاسرائيلية انه تم تسجيل 1918 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت ان عدد مرضى الكورونا في اسرائيل بلغ 59475 حتى الساعة 17:58 من مساء اليوم الجمعة بينهم 448 وفيّات.

ومن مجمل الإصابات هناك 308 وصفت حالتهم خطيرة و 84 مربوطين بجهاز التتفس الإصطناعي، و 26797 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 32230".

وأوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحكومة تتجنب قدر الإمكان فرض الاغلاق الشامل، الا انها ستقدم على هذه الخطوة في حال لم يكن هناك أي مناص.