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ماذا يقصد السيسي بـ"امتلاك مصر للقدرة الشاملة"؟

الجمعة 24 يوليو 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يقصد السيسي بـ"امتلاك مصر للقدرة الشاملة"؟


القاهرة /سما/

قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية، اللواء هشام حلبي، إن القوة العسكرية المصرية تتطور باستمرار، كما هو الحال خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن مصطلح "القدرة الشاملة"، الذي استخدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "منقسم إلى مجموعتين من القوى، مجموعة من القدرات الملموسة ومجموعة أخرى غير ملموسة".

وتابع الحلبي، خلال برنامج "المصري أفندي"، على قناة "القاهرة والناس"، أن "القدرات الملوسة تتمثل في الكتلة الحيوية، مثل السكان ثم القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسة الداخلية والتكنولوجية، وكل منها لها بنود ووزن نوعى، أما القدرات غير الملموسة، فهي الدبلوماسية الخارجية والقدرة المعنوية والقدرة الإعلامية، وهو ما يدل على قيمة الإعلام، وكل منها لها بنودها الخاصة".

وأضاف الحلبي، أن "دلالة استخدام الرئيس المصري لهذا المصطلح، هي أن الدولة تدار بطريقة مبنية على علم استراتيجي".

وقال: "ما يحدث ينم على أن حسابات الدولة صحيحة، فالكثيرون كانوا يتساءلون لماذا نشترى أسلحة، والآن فهمنا لماذا كانت الدولة تتسلح".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن "التهديدات التي تواجه أمن مصر القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وتجعل مـن اصطفافنا الوطني أمرا حتميا".

"RT"

#مصر #السيسي #الجيش المصري #اخبار مصر

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