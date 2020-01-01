محافظ جنين: إصابة جديدة و6 حالات شفاء بالمحافظة

جنين /سما/

أعلن محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب ، اليوم الجمعة ، عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 6 حالات شفاء مما يرفع عدد حالات الشفاء الإجمالية إلى 21 وذلك بحسب التحديث الصادر عن وزارة الصحة.وذكر ، ان عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة انخفض إلى 57 حالة موزعة على النحو التالي :

43 حالة في الحجر المنزلي ، حالتين في مركز الشهيد نعيم خضر للحجر الصحي في الزبابدة ، 10 حالات في مركز الحجر في محافظة أريحا، حالتين في المستشفى العسكري في نابلس ،موضحا ً ،أن جميع الحالات تتمتع بصحة جيدة