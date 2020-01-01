بومبيو : أغلقنا القنصلية الصينية في هيوستن لأنّها كانت وكرا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية

واشنطن /سما/

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، القنصلية الصينية في هيوستن بولاية تكساس، التي أغلقتها الولايات المتحدة، بأنّها "مركز للتجسّس الصيني" و"لسرقة الملكية الفكرية".

وفي خطاب ألقاه مكتبة الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في كاليفورنيا، قال بومبيو "لقد أغلقنا هذا الأسبوع القنصلية الصينية في هيوستن لأنّها كانت مركزا للتجسس ولسرقة الملكية الفكرية".

وأضاف أنّ "الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة، مما أدّى لخسارة ملايين الوظائف في أنحاء أميركا".

ودعا بومبيو "العالم الحرّ" إلى الانتصار على "الطغيان الجديد" الذي تمارسه الصين الشيوعية مشددا إنه يجب على واشنطن وحلفائها استخدام "طرق أكثر إبداعا وحزما" للضغط على الحزب الشيوعي الصيني لتغيير طرقه، واصفا ذلك بـ "مهمة عصرنا".

وأضاف بومبيو في الندوة التي حملت عنوان "الصين الشيوعية ومستقبل العالم الحر"، أن "العالم الحر يجب أن ينتصر على الاستبداد الصيني"، موضحا: "إذا أردنا أن يكون القرن الـ21 حرا، وليس القرن الصيني الذي يحلم به شي جين بينغ، فإن النموذج القديم من التعاطي الأعمى مع الصين، لا يجب أن نعود إليه".

واتّهم بومبيو الرئيس الصيني شي جينبينغ بأنّه "تابع مخلص لإيديولوجية شمولية مفلسة" متحدثا عن الأيديولوجية الشيوعية.

وتأتي تصريحات بومبيو في ظل توتر في العلاقات بين واشنطن وبكين، وكان آخر حلقات هذا الخلاف، هو إدراج 11 شركة صينية لقائمة العقوبات، لدورها في الانتهاكات ضد أقلية الأويغور المسلمة، في إقليم شنيانغ غربي الصين.

وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان لها الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستحظر منح تأشيرات دخول بعض موظفي شركة هواوي الصينية للاتصالات إلى أراضيها، والتي تتهمها واشنطن بالتجسس لحساب بكين.

وقال بيان الخارجية "لقد تحدثنا بشكل خاص عن انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني لحقوق الإنسان، والتي تعد من بين الأسوأ في العالم".

وتعارض واشنطن ولندن وعدد من العواصم الغربية قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته الصين أواخر شهر حزيران الماضي على هونغ كونغ، والذي أثار مخاوف على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة.

بدورها قالت وزارة الخارجية الصينية إنها أبلغت السفارة الأميركية ببكين بضرورة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، ردا على قرار واشنطن إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

أوضحت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الجمعة، 24 تموز 2020 "أبلغت وزارة الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأميركية في تشنغدو".

كما قالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها الجمعة إن خطاب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول الصين، يعكس تجاهله للواقع وانحيازه الإيديولوجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ونبين، في تصريحه إن الصين تحث الولايات المتحدة على الابتعاد عن "عقلية الحرب الباردة".