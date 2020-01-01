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تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية يدخل حيز التنفيذ

الجمعة 24 يوليو 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية يدخل حيز التنفيذ


موسكو /سما/

 ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن قانون يسهل الحصول على الجنسية الروسية دخل حيز التنفيذ، والمتضمن عدم الحاجة للاستغناء عن الجنسية الأصلية للمتقدم، بالإضافة لتقليل المدة الزمنية التي يجب على المتقدم قضاؤها في روسيا، للحصول على الجنسية.

يذكر بأن الرئيس الروسي كان قد وقع، في وقت سابق، على مرسوم يتعلق بتبسيط الإجراءات للمواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية للحصول على الجنسية الروسية.

ويسمح التعديل بتقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية دون شرط التخلي عن الجنسية الأصلية، كما ألغى التعديل الجديد، شرط الإقامة مدة ثلاث سنوات على الأقل في روسيا، وتأكيد وجود مصدر دخل قانوني للمواطنين عديمي الجنسية الذين كانوا يحملون جنسية الاتحاد السوفييتي السابق، والذين يعيشون في أحد بلدان الجمهوريات السوفييتية السابقة دون أن يحصلوا على جنسية تلك الجمهوريات بعد الانهيار.

كما ويشمل القانون المتزوجين من روس أو روسيات ويعيشون في البلد ولديهم أطفال منهم، بالإضافة للأجانب الذين يملك أحد والديهما الجنسية الروسية ويعيش في روسيا.

وتم تخفيض قانون العمل الذي يتيح التقدم للحصول على الجنسية لخريجي الجامعات الروسية، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

#الجنسية الروسية #بوتين

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