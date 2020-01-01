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إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 24 يوليو 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية /سما/

 أصيب أربعة شبان بجروح مختلفة، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي لإقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب آخران جراء وقوعهما أثناء مطاردة جنود الاحتلال لهما.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و"الاسفنجي"، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

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