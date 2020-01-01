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الشرطة الفلسطينية ترد على شائعات حول "تجارة الأعضاء" في بيت لحم

الجمعة 24 يوليو 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية ترد على شائعات حول "تجارة الأعضاء" في بيت لحم


رام الله /سما/

أصدرت الشرطة توضيحا فيما يتعلق بالقبض على ثلاثة أشخاص منذ عدة أيام يشتبه بقيامهم بالاعتداء على ثلاثة أطفال والسرقة منهم، في بيت لحم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن ثلاثة أطفال وصلوا مساء الثلاثاء الماضي إلى حاجز المحبة قرب النادي الأرثوذوكسي في مدينة بيت جالا، وادعوا تعرضهم للاعتداء والسرقة، وبعد إبلاغ شرطة بيت جالا بالحادثة تم القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم.

وأضاف أن الأطفال يعملون في دفع العربات بسوق الخضار، وقد تم استدراجهم إلى منطقة بيت جالا، وأن أولياء أمورهم حضروا وتقدموا بشكوى ضد المشتبه بهم بالسرقة والاعتداء والخطف، فيما أفاد المشتبه بهم بقيامهم بالاعتداء على الأطفال الثلاثة، والسرقة منهم.

 وأكد ارزيقات أن الشرطة حولت المشتبه بهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.

ونفى ارزيقات أي ادعاءات أو شائعات أخرى يتم تناقلها فيما يتعلق بتجارة الأعضاء، لأنها لا تستند إلى حقيقه، وأنه لا يوجد لدى الشرطة خلال جمع الاستدلالات ما يشير إلى ذلك، داعيا المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

#الشرطة #لؤي ارزيقات #تجارة الأعضاء البشرية

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