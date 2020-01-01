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"فتح": اعتقال غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية

الجمعة 24 يوليو 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": اعتقال غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية


رام الله /سما/

 اعتبر عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلية للمناضل عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومحافظ محافظة عاصمة دولة فلسطين القدس، جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية .

وقال القواسمي: إن إسرائيل تسعى الى منع الوجود والفعل الفلسطيني في القدس بسياسة القتل والاعتقال والحواجز والهدم  وفرض الضرائب الباهظة وبناء جدار الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري العنصري، ولكن عزيمة وإرادة شعبنا في القدس أقوى من جبروتهم وطغيانهم وظلمهم، وستبقى القدس وفلسطين بأهلها المناضلين المرابطين مدافعين عن وطنهم ومقدساتهم الاسلامية والمسيحية، وستبقى القدس بسواعد رجالها الأبطال شامخة، ومنارة للرواية وللتاريخ الذي يرفض التزوير والكذب وقلب الحقائق.

#فتح #اعتقال غيث #محافظ القدس

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