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لجان المقاومة تدين الاعتداء الامريكي على الطائرة الايرانية.. وتصفه بـ "العربدة"

الجمعة 24 يوليو 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تدين الاعتداء الامريكي على الطائرة الايرانية.. وتصفه بـ "العربدة"


غزة /سما/

أدانت لجان المقاومة في فلسطين الاعتداء الامريكي السافر على الطائرة المدنية الايرانية . 

وقالت لجان المقاومة في بيانها ان هذا الاعتداء وتعريض حياة الركاب المدنيين للخطر هو عدوان امريكي جديد وعربدة واضحة .

وطالبت اللجان كل الاطراف المعنية بوضع حد لهذا التغول الامريكي في المنطقة العربية ووقف عدوانها المتواصل على حركة الطيران المدني .

وأكدت لجان المقاومة ان إدارة المجرم ترامب تسعى لخلط الاوراق وتواصل محاولات ضرب استقرار المنطقة من خلال هذا الاجرام الممنهج . 

وتمنت اللجان السلامة التامة والشفاء العاجل لجرحى الطائرة الايرانية داعية لموقف دولي واضح من تعرض الطيران المدني للغطرسة الامريكية .

#لجان المقاومة

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