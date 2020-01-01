لجان المقاومة تدين الاعتداء الامريكي على الطائرة الايرانية.. وتصفه بـ "العربدة"

غزة /سما/

أدانت لجان المقاومة في فلسطين الاعتداء الامريكي السافر على الطائرة المدنية الايرانية .

وقالت لجان المقاومة في بيانها ان هذا الاعتداء وتعريض حياة الركاب المدنيين للخطر هو عدوان امريكي جديد وعربدة واضحة .

وطالبت اللجان كل الاطراف المعنية بوضع حد لهذا التغول الامريكي في المنطقة العربية ووقف عدوانها المتواصل على حركة الطيران المدني .

وأكدت لجان المقاومة ان إدارة المجرم ترامب تسعى لخلط الاوراق وتواصل محاولات ضرب استقرار المنطقة من خلال هذا الاجرام الممنهج .

وتمنت اللجان السلامة التامة والشفاء العاجل لجرحى الطائرة الايرانية داعية لموقف دولي واضح من تعرض الطيران المدني للغطرسة الامريكية .