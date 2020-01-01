فروانة: 2789 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً مختلفة بينهم 1524 محكومين لأكثر من 10أعوام

غزة /سما/

قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أنه بالاستناد إلى تقرير صادر عن إدارة السجون الإسرائيلية، يتناول تفاصيل المعطيات الإحصائية الخاصة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حتى 30 حزيران2020، فإن 2789 أسيراً صدر بحقهم أحكاما مختلفة، مؤكداً أنه من بين هؤلاء الأسرى، 57 طفلاً.

وأوضح فروانة بأن من بين الأسرى المحكومين يوجد 1524 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لفترات تزيد عن الـ10سنوات، ومن بين هؤلاء 180 أسيراً يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 10-15عاماً، وأن 308 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20عاماً، وأن 494 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد عن 20 عاماً

وتقل عن المؤبد، فيما الباقي وعددهم 542 أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.

وفي السياق ذاته، أاشار فروانة الى أنه وبالإضافة الى ما ذكر أعلاه، فإن 360 أسيراً من بين الأسرى المحكومين يقضون أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5-10 أعوام، وأن باقي المحكومين وعددهم 905 كان قد صدر بحقهم أحكاماً تقل عن 5 أعوام.

وأكد فروانة على أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة ولم تكن يوما نزيهة، وهي جزء من قضاء إسرائيلي قوامه الظلم والقهر وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن جميع أحكامها تعسفية وقاسية وغير شرعية.

مشدداً على أنه لا يجوز لمحاكم الاحتلال أن تُحاكم المواطنين الفلسطينيين بسبب رفضهم للظلم ومقاومتهم للاحتلال، سعياً لانتزاع حقوقهم المشروعة، ووصولاً لتحقيق أهدافهم الوطنية والعيش بحرية وكرامة.