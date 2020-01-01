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الاحتلال يمنع صلاة الجمعة على أراضي حارس المهددة بالاستيلاء عليها

الجمعة 24 يوليو 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع صلاة الجمعة على أراضي حارس المهددة بالاستيلاء عليها


سلفيت /سما/

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من إقامة صلاة الجمعة فوق أراضي قرية حارس بمحافظة سلفيت، المهددة بالاستيلاء عليها، وتتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا حواجز عسكرية وشددوا من إجراءاتهم على مدخل القرية ومحيطها ومنعوا المشاركين من الخروج منها، إضافة لتحرير شرطة الاحتلال مخالفات للمواطنين.

يشار إلى أن الفعالية تقام للأسبوع التاسع على التوالي، بدعوة من فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة مقاومه الجدار والاستيطان، بمشاركة أصحاب الأراضي ومواطنين من المحافظة ونشطاء ومتضامنين.

#قوات الاحتلال #صلاة الجمعة #قرية حارس

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