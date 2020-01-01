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مسؤول إسرائيلي يحذر: حزب الله معني بمهاجمتنا عن طريق البحر

الجمعة 24 يوليو 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يحذر: حزب الله معني بمهاجمتنا عن طريق البحر


القدس المحتلة /سما/

حذّر مسؤول عسكري إسرائيلي، من أن حزب الله معني بمهاجمة إسرائيل عن طريق البحر، وأنه يطوّر قدرات تسمح له بذلك، في مواجهة قادمة. 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن العميد غيل أغينسكي، قوله إن سلاح البحرية الإسرائيلي، مستعد للتحديات مهما كانت كبيرة.

 وشغل أغينسكي قيادة قاعدة حيفا العسكرية البحرية في الجيش الإسرائيلي.

وجاءت هذه التصريحات، على خلفية التوترات في على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من حزب الله، في ضربة منسوبة لإسرائيل في سوريا. 

وأضاف "أن التحدي الذي نواجهه هو على مستويين - المائي وتحت المائي. نعرف كيف نتعامل مع أي سيناريو فوق الماء، بما في ذلك السيناريوهات المعقدة. أما عندما يتعلق الأمر بتحت الماء، فنحن في طور التسليح والإعداد، لمثل هذا التحدي الفريد للغاية بالنسبة لنا".

وتحدث أغينسكي عن احتمال تنفيذ حزب الله اختراق للحدود الإسرائيلية عبر البحر، مشبّها ذلك بـ "النفق الأزرق"، في إشارة إلى سلاح الأنفاق، مؤكدا أن مهمة الجيش الإسرائيلي هي "إحباط اختراق كهذا".

وتابع "حماية منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر، في أعلى سلم أولوياتنا. إذا أراد حزب الله إلحاق ضرر استراتيجي، فسيحاول ضرب منصات الغاز، ولكن إذا ضرب سفينة إسرائيلية، فإنه فلن يندم على ذلك. في نهاية المطاف، الغرض من السفينة هو حماية منصة الغاز".

وتمتلك إسرائيل 5 حقول غاز طبيعي في البحر المتوسط: تمار، تمار الجنوبي، قرش، تمساح وليفياثان. 

#الجيش الإسرائيلي #حزب الله #اسرائيل #سلاح البحرية الإسرائيلي

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