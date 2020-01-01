  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تبدأ تحركا دوليا لمنع تركيا من "إغراق" البلاد بـ "الميكانيكي"

الجمعة 24 يوليو 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تبدأ تحركا دوليا لمنع تركيا من "إغراق" البلاد بـ "الميكانيكي"


القاهرة /وكالات/

أعلن جهاز الإحصاء المصري، أمس الأربعاء، عن  تراجع الواردات من تركيا إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2019.

وتعمل مصر على التصدي لإغراق السوق المصرية بمنتج السجاد الميكانيكي التركي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وافقت على "بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق، ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة، المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا".

وأوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع سبق وتلقى شكوى مؤيدة بالمستندات من الصناعة المحلية ويمثلها شركة النساجون الشرقيون تدعي فيها بأن واردات الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، وتُسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية.

وأشار إلى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقرير إلى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع.
ولفت السجيني إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه، كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، وإجراء زيارات تحقيق ميدانية للأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي.

الأكثر قراءة اليوم

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

ضابط إسرائيلي كبير: "حماس" غير معنية بمواجهة مع إسرائيل ولا تعتمد على الضيف وحده..

شاهد... التلفزيون الإيراني: طائرة إسرائيليّة تهدد طائرة مدنية إيرانية في سورية

غرينبلات: ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية.. ومسؤول اسرائيلي يرد..!

الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في جميع محافظات الضفة..

الرجوب: التقارب مع حماس بات هدفا استراتيجيا..

صحيفة إسرائيلية لـ"نتنياهو": عليك بضم الغور دون أن تأبه لبايدن والعالم والفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية : 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مبادرة لتوزيع مكملات غذائية على مصابي كورونا عبر طائرة صغيرة في بيت أمر

طالع الرابط : تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة والمستفيدين منها

حدود

صحيفة : إسرائيل تبعث رسالة تهدئة لـ«حزب الله» عبر موسكو

20200724075000

الجيش الأميركي يؤكد اعتراضه طائرة ركاب إيرانية في سورية