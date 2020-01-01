مصر تبدأ تحركا دوليا لمنع تركيا من "إغراق" البلاد بـ "الميكانيكي"

القاهرة /وكالات/

أعلن جهاز الإحصاء المصري، أمس الأربعاء، عن تراجع الواردات من تركيا إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2019.

وتعمل مصر على التصدي لإغراق السوق المصرية بمنتج السجاد الميكانيكي التركي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وافقت على "بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق، ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة، المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا".

وأوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع سبق وتلقى شكوى مؤيدة بالمستندات من الصناعة المحلية ويمثلها شركة النساجون الشرقيون تدعي فيها بأن واردات الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، وتُسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية.

وأشار إلى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقرير إلى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع.

ولفت السجيني إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه، كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، وإجراء زيارات تحقيق ميدانية للأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي.