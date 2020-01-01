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شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

الجمعة 24 يوليو 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به


القاهرة /وكالات/

 وقع الفنان المصري شريف خير الله، ضحيةً للتحرش الإلكتروني الذي لم يعد يقتصر على الفنانات.
وقال خير الله أنه وقع ضحية تحرش قبل فتاة وقرر افتضاح أمرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”.
ونشر شريف صورة الفتاة عبر “فيسبوك” وقال:”الست دي بتتحرش بي”، حسب قوله.
وأضاف: “ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان ابعدوا عني”.
وتعرض خير الله إلى بعض الانتقادات من قبل جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما دفعه إلى حذف المنشور .
وكتب خير الله: “مسحت البوست بتاع الست اللي عملالي مشاكل في بيتي عشان صعبانه عليكم وانا اللي حاصلي مشاكل بسببها غلطان ..حاجه غريبه لو واحده هي اللي بيتحرش بيها راجل كنتم لعنتم سلاسفيلوا”
وظهر شريف في إحدى حلقات مسلسل”النهاية”، بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي شارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2020، كضيف شرف.

#شريف خير الله #تحرش #مصر

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