مصر ..محمد رمضان متهم بالسرقة

القاهرة /وكالات/

بعد أيام قليلة من إدانته قضائيا بتهمة السخرية من الطيار المفصول أبو اليسر، والحكم بحبسه سنة كاملة مع الغرامة والتعويض، يواجه الفنان محمد رمضان أزمة قانونية جديدة، بعد تحرير المطرب الشعبي عبد الفتاح السلهوب محضرا رسميا يتهمه بسرقة مقطع كامل من أغنية كورونا، وأكد في البلاغ أن الأغنية الصلية تم طرحها على موقع اليوتيوب في شهر مارس الماضي.

المحضر حمل رقم 3290 إدارى الدقي لسنة 2020 وتقدم به المطرب الشعبي عبد الفتاح سلهوب، ضد الفنان محمد رمضان بقسم شرطة الدقي، يتهمه فيه بالسطو على إبداعه، بعد اقتباس مقطع كامل من أغنية له في أغنية “كورونا فيروس” التي حققت أكثر من 26 مليون مشاهدة، وتم تقديم البلاغ إلى النيابة العامة المصرية، تمهيدا لبدء التحقيق قبل إحالة الملف برمته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بقضايا الملكية الفكرية، بحسب مجلة “سيدتي”.

وقدّم محامي المطرب الشعبي المستندات اللازمة، ومنها مستند توثيق كلمات الأغنية بالمصنفات الفنية للشاعر أحمد حمدي، بالإضافة إلى النوتة الموسيقية للحن الخاص بأغنية “كورونا” من غناء وألحان عبدالفتاح سلهوب.

يذكر أن محكمة جنح الدقي، قضت بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع “الإنترنت” تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ “الطيار الموقوف”.

وتقدم رمضان بالتماس لتخفيف الحكم، وحددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر الاستئناف، ويتوجب على رمضان حضور الجلسة بنفسه، وإذا تم تأييد الحكم، تنفذ عقوبة الحبس فورا، ولكن يحق له التقدم بالطعن بالنقض من داخل محبسه.