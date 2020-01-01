الصحة الفلسطينية : 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و235 حالة تعافٍ في محافظات الوطن بعد إجراء 3436 فحصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها، أن إجمالي الإصابات النشطة ارتفع إلى 8710 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73 حالة.

وأوضحت أن نسبة التعافي في محافظة الخليل تستمر في الارتفاع، وسجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 199 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طولكرم 18 حالة تعافٍ، ومحافظة بيت لحم 16 حالة، وقطاع غزة حالتي تعافٍ.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت جميعها في محافظة الخليل، بينها حالتان صباح اليوم لمواطنة (68 عاماً) من بيت عوا، ومواطن (54 عاماً) من مدينة الخليل، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المحافظة إلى 59 حالة.

ولفتت إلى أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً مضطرداً، وسجلت المدينة 188 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت وزارة الصحة أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 287 إصابة جديدة، ومحافظة الخليل 106 إصابات جديدة، ومحافظة رام الله والبيرة 27 إصابة، ومحافظة طولكرم 5 إصابات، ومحافظة بيت لحم 11 إصابة، ومحافظة جنين إصابة واحدة، ومحافظة نابلس 46 إصابة، ومحافظة أريحا 44 إصابة، ومحافظة قلقيلية 10 إصابات.

وبلغت نسبة التعافي بشكل عام في فلسطين 29.2% ونسبة الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما لا تزال 70.2% من الإصابات نشطة.

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