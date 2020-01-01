تمديد توقيف محافظ القدس ليوم الخميس القادم

القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم الخميس القادم.

وأوضح المحامي رامي عثمان أن المحكمة مددت توقيف موكله ليوم الخميس القادم، بحجة وجود تطورات في التحقيقات، مضيفا انه سيقدم استئنافه على قرار التمديد للمحكمة المركزية.

واعتقل محافظ القدس غيث الأحد الماضي بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، وحول الى زنارين عسقلان للتحقيق معه من قبل مخابرات الاحتلال وليس من قبل الشرطة كما جرى في الاعتقالات السابقة.

وتجرى جلسات تمديد المحافظ بشكل سري وفي تهمة سرية.