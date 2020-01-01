كورونا عالميا : نحو 636 ألف وفاة و15 مليون و642 الف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19، أن الفيروس أودى بحياة 635.666 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 15 مليون، و 642 ألف حالة إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 9 ملايين و 530 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 21 دولة، بينها فلسطين، الخميس، عن وفاة 201 شخص متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 9.957 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الخميس، نحو 276 ألف إصابة جديدة، اي ما يزيد عن ربع مليون اصابة مؤكدة خلال يوم واحد، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 6,309 حالات وفاة على الأقل، حسب موقع Wordometers المختص بإحصاء حالات الاصابة والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.