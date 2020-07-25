غزة: تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة والمستفيدين منها

غزة / سما /

قالت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستبدأ في صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة من أموال المنحة القطرية غدا السبت الموافق 25/7/2020.

واشارت الوزارة الى أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، وأن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020.

واوضحت أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس ( كورونا ).

وحول محددات المنحة القطرية للدفعة 19 سيتم الصرف لكل من: من استلم أقل من 12 مرة ,اضافة الى كل من استلم 12 مرة وعدد أفراد الأسرة سبعة فما فوق كما لا تتضمن هذه الدفعة 19 أي أسماء جديدة.

وتابعت الوزارة :" يبدأ الصرف يوم السبت 25/7/2020 وينتهي يوم الأربعاء 25/7/2020 في كافة فروع البريد بقطاع غزة.