خمور مغشوشة تقتل 4 أشخاص بالكويت وتصيب خامسا بالعمى

وكالات

قالت وسائل إعلام كويتية، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم؛ جراء تناولهم خمورا مغشوشة قبل أيام، فيما أصيب رابع بالعمى.

وذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية، أن المباحث الجنائية في منطقة تيماء ضبطت شخصا يبيع للشباب والمراهقين خمورا يركبها محليا، مستخدما الكحول التي تدخل في مركبات العطور.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه خلال الأيام الماضية سجلت وفاة 4 شباب تناولوا هذه الخمور، إضافة إلى دخول 6 آخرين لمستشفى الجهراء، وحالة بعضهم حرجة.

وأوضحت "الأنباء" أن أحد المصابين فقد بصره بشكل كامل؛ بسبب شدة المواد المركبة في هذه الخمور.

فيما ذكرت صحيفة "الراي" أن تاجر الخمور المغشوشة أقر بأنه باع من بضاعته للشبان الثلاثة الذين فارقوا الحياة.

وتابعت بأن اعتراف أحد المصابين بتناول الخمور المغشوشة كان خيط الوصول إلى التاجر المتهم".