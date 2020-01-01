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الصحة الإسرائيلية : 10 وفيات و1758 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الجمعة 24 يوليو 2020 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية : 10 وفيات و1758 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 10 وفيات و1758 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 440 وفاة، وعدد المصابين إلى 57453 إصابة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ 302 مصابا بالخطيرة، منهم 83 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 33097 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 23916 بعد تسجيل 711 حالة تعاف جديدة.

وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست على "قانون كورونا الكبير" الذي يتيح للحكومة تجاوز مصادقة السلطة التشريعية على القرارات المتعلقة بمواجهة الفيروس.

وبحسب نص القانون فإنه بإمكان الحكومة "إعلان حال الطوارئ بسبب وباء كورونا، وإصدار لوائح تنظيمية وفرض قيود في الأماكن العامة والخاصة"، وذلك في حال كانت الحكومة "مقتنعة بأن هناك خطرا حقيقيا لانتشار فيروس كورونا المستجدّ بشكل ينطوي على أضرار كبيرة للصحة العامة.

ويحد القانون من السلطة الرقابية للكنيست على قرارات حكومة نتنياهو، ويجرّد اللجنة البرلمانية المكلّفة بالقضايا المتعلّقة بمكافحة فيروس كورونا، من صلاحياتها.

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