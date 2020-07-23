شاهد... التلفزيون الإيراني: طائرة إسرائيليّة تهدد طائرة مدنية إيرانية في سورية

طهران /سما/

اعترضت طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي طائرة ركاب تابعة لشركة النقل الجوي الإيرانية "ماهان آير" كانت متوجهة من طهران إلى بيروت، وذلك فوق الأجواء السورية، أكدت ذلك وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وبحسب بيان الوكالة، فقد أصيب عدد من ركاب الطائرة بجروح نتيجة الارتفاع والانخفاض المفاجئ للطائرة.

وكانت الطائرة في طريقها من دمشق إلى بيروت، ويبدو أن المضايقة جرت عصرًا لأنّ أشرطة الفيديو الواردة منها تظهر ضوء الشمس من النوافذ.

ووفقًا للتلفزيون الرسمي فإن طائرة حربية إسرائيليّة هدّدت طائرة تابعة لشركة "ماهان" في المجال الجوري السوري، وأشار التلفزيون إلى أن الطائرة الإسرائيليّة مرّت "بشكل تهديدي" قرب الطائرة الإيرانيّة.

وهبطت الطائرة في بيروت، وأجلى عدد من المصابين منها إلى المشافي، بحسب وسائل إعلام لبنانيّة.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7 — Rohollah Faghihi (@FaghihiRohollah) July 23, 2020

وفي العام 2014، اتهم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، شركة "ماهان" التي تتبع لها الطائرة بنقل سلاح إلى "حزب الله" اللبناني.

والأسبوع الماضي، حذّر مسؤول استخباراتي أوروبي لموقع "بزنس إنسايدر" الأميركي من أن إسرائيل قد تستفز إيران وصولا لعمل عسكريّ قبل الانتخابات الأميركيّة المقرّرة في تشرين ثانٍ/ نوفمبر المقبل.

وقال المسؤول الأوروبي إنّ التفجيرات الأخيرة في إيران تبدو وكأنها جزء من "الضغط الأقصى، والإستراتيجيّة الدنيا" في إشارة إلى سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه إيران عبر فرض عقوبات قاسية على الاقتصاد، ملمحًا إلى أنها تفتقد إلى أهداف إستراتيجيّة.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن إيران قد تقدم على "ردّ متهور" على هذه التفجيرات، "بخلاف الصبر النسبي" الذي أبدته بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في كانون ثانٍ/يناير الماضي، بطائرة مسيّرة أميركيّة في بغداد.

وعلّل المسؤول الأوروبي ذلك بالقول "إن إقناع المتشدّدين في إيران بالنظر إلى صورة أوسع في حادثة مثل اغتيال سليماني على ضوء تفشّي وباء كورونا حول العالم حينها شيء، والقيام بسلسلة عمليات عسكرية متسارعة دون أيّة إستراتيجيّة شيء آخر".

وأعرب المسؤول الأوروبي عن خشيته من أن إسرائيل تستفزّ إيران "لاستدعاء ردّ إيراني يقود إلى تصعيد عسكري بينما ترامب فيه منصبه"، وشرح ذلك بالقول إنه في حال فوز المرشّح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات، فإنّ إدارته ستكون "أقلّ شهيّة لمغامرات وعمليات سرّيّة لتفجير المنشآت النووية الإيرانيّة".

يتبع...