شاهد... التلفزيون الإيراني: طائرة إسرائيليّة تهدد طائرة مدنية إيرانية في سورية

اعترضت طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي طائرة ركاب تابعة لشركة النقل الجوي الإيرانية "ماهان آير" كانت متوجهة من طهران إلى بيروت، وذلك فوق الأجواء السورية، أكدت ذلك وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وبحسب بيان الوكالة، فقد أصيب عدد من ركاب الطائرة بجروح نتيجة الارتفاع والانخفاض المفاجئ للطائرة.

وكانت الطائرة في طريقها من دمشق إلى بيروت، ويبدو أن المضايقة جرت عصرًا لأنّ أشرطة الفيديو الواردة منها تظهر ضوء الشمس من النوافذ.

ووفقًا للتلفزيون الرسمي فإن طائرة حربية إسرائيليّة هدّدت طائرة تابعة لشركة "ماهان" في المجال الجوري السوري، وأشار التلفزيون إلى أن الطائرة الإسرائيليّة مرّت "بشكل تهديدي" قرب الطائرة الإيرانيّة.

وهبطت الطائرة في بيروت، وأجلى عدد من المصابين منها إلى المشافي، بحسب وسائل إعلام لبنانيّة.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7