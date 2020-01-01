  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث

الخميس 23 يوليو 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث


رام الله /سما/

أدانت الرئاسة، مساء اليوم الخميس، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس المناضل عدنان غيث قبل عدة أيام.

وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها: "نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس والاجراءات التعسفية بحقهم"، وحيت الرئاسة صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدت أن الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا هناك، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس 17 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة العربية.

#الرئاسة الفلسطينية #محافظ القدس #اعتقال #قوات الاحتلال #عدنان غيث

الأكثر قراءة اليوم

محلل إسرائيلي : الكابينت قرر اختطاف قادة من حماس.. ولكن!

أيمن زيدان : دمر بيتي وتباعد عني الجميع ولم يعد للحياة اي نكهة

غرينبلات: ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية.. ومسؤول اسرائيلي يرد..!

يديعوت : حماس لا تريد الحرب حاليا لكنها تسابق الزمن في الاستعداد لها

انخفاض في سعر صرف الدولار

"إلى متى ستلعق إيران لعابها؟".."هآرتس": هجمات طهران ستنتهي بالدموع والدم في إسرائيل

"فورين بوليسي": ترامب يدرس فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

الأخبار الرئيسية

بيبي

صحيفة إسرائيلية لـ"نتنياهو": عليك بضم الغور دون أن تأبه لبايدن والعالم والفلسطينيين

90

الرئيس لـ"ايرنا سولبرغ": دولة فلسطين مستعدة للعودة الى المفاوضات بمجرد وقف الضم

ضابط إسرائيلي كبير: "حماس" غير معنية بمواجهة مع إسرائيل ولا تعتمد على الضيف وحده..

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الرجوب

الرجوب: التقارب مع حماس بات هدفا استراتيجيا..