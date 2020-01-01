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أمير الكويت يصل إلى الولايات المتحدة لـ"استكمال العلاج"

الخميس 23 يوليو 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير الكويت يصل إلى الولايات المتحدة لـ"استكمال العلاج"


الكويت /سما/

أفاد الديوان الأميري الكويتي، اليوم الخميس، بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل إلى الولايات المتحدة بهدف استكمال علاجه.

وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، إن الشيخ صباح وصل إلى الولايات المتحدة  "وهو بحالة صحية مستقرة وذلك لاستكمال العلاج"، مشيرا إلى أنه كان في معيته نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد.

وذكر الديوان الأميري في وقت سابق أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت فجر الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج. وفق روسيا اليوم

ويأتي ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع، يوم الأحد، لعملية جراحية تكللت بنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

وفي سبتمبر الماضي، أجرى أمير الكويت فحوصات طبية خلال زيارة قام بها للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض آنذاك تأجيل اجتماع مرتقب بين الشيخ صباح والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

#امير الكويت #الولايات المتحدة #صباح الأحمد الجابر الصباح

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