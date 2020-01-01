نتنياهو: "أنا لا أسعى للانتخابات، هذا أمر سخيف"

القدس المحتلة /سما/

نفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، سعيه لإجراء انتخابات تشريعية جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. واعتبر "انه أمر سخيف، نحن في خضم أزمة". وردا على السؤال بشأن حل الكنيست والذهاب الى اجراء انتخابات تشريعية جديدة في حال فشلت الحكومة الائتلافية في المصادقة على الميزانية.

وقال نتنياهو "أنا لا أسعى لإجراء انتخابات. إنه لأمر سخيف، نحن في خضم أزمة. نحن بحاجة إلى المصادقة على الميزانية، يمكن تمرير الميزانية في غضون دقيقة". وأضاف "إن سبب عدم قيامنا بالمصادقة على الميزانية هو أن شركائي ليسوا على استعداد لتحويل الميزانية ويقولون إنه ليس لدينا وقت".