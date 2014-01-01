الرئيس لـ"ايرنا سولبرغ": دولة فلسطين مستعدة للعودة الى المفاوضات بمجرد وقف الضم

رام الله /سما/

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم الخميس، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ.

وهنأ الرئيس سولبرغ بانتخاب النرويج عضوا في مجلس الأمن اعتبارا من مطلع عام 2021.

وشكر الرئيس النرويج على دعمها السياسي لحل الدولتين ورفض الأعمال الأحادية الجانب لأنها تنتهك القانون الدولي.

وثمن الرئيس دور النرويج في قيادتها لمؤتمر المانحين منذ العام 1993 وحتى الآن والمساعدات الاقتصادية التي يقدمونها لدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وأطلع الرئيس، رئيسة وزراء النرويج، على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وأعرب الرئيس عن استعداد دولة فلسطين، بمجرد وقف الضم، الذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى.

بدورها، أكدت رئيسة وزراء النرويج، موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ورفضها لاي اجراءات احادية الجانب تقوم بها إسرائيل باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

وشددت على أهمية اعادة احياء عملية السلام، مؤكدة أن بلادها ستواصل دورها في رعاية مؤتمر المانحين السنوي ودعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده.