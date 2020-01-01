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الخارجية: 193 حالة وفاة و3801 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الخميس 23 يوليو 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 193 حالة وفاة و3801 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله /سما/

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن تسجيل 193 حالة وفاة، و3801 إصابة بفيروس "كورونا"، فيما تم تسجيل 1643 حالة تعافي من الفيروس في صفوف جالياتنا في العالم.

وأوضحت أن سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، افادت بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن يوسف كامل عيد الحاوي(78 عاما)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 52 حالة. وتم تسجيل اصابة واحدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 104.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية  في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن حسن عايد عواد عن عمر يناهز (82 عاما) في ولاية نيوجرسي، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 68. كما افاد الفريق  بتسجيل (14) اصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من واشنطن، ومتشيغن، ونيويورك، ليرتفع عدد الإصابات الى 2062.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 708، منها 64 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و24 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، وحالتان حرجتان في العناية المركزة بالمستشفى، فيما سجلت 20 حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي الى 610،  وسجلت 8 حالات وفاة سابقة.

وفي السياق، افادت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي بعدم وجود اية اصابة في صفوف ابناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بوصول دفعة جديدة من الاحباب العالقين في الإمارات العربية المتحدة الى ارض الوطن هذا اليوم وعددهم 161.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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