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الأسير أبو الرب يُعلق إضرابه التضامني مع رفيقه أبو وعر

الخميس 23 يوليو 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير أبو الرب يُعلق إضرابه التضامني مع رفيقه أبو وعر


رام الله /سما/

علق الأسير محمد أبو الرب (التيع) إضرابه عن الطعام الذي استمر (11) يوماً، نصرة ًوإسناداً لرفيقه الأسير كمال أبو وعر، بعد اتفاق يقضي بالسماح له بإجراء مكالمة هاتفية ونقله لزيارة رفيقه الأسير أبو وعر، حيث يقبع في سجن "عيادة الرملة"، وذلك بعد انتهاء "حجره" والتأكد من شفائه من الإصابة بفيروس "كورونا".

وكان الأسير أبو الرب شرع بالإضراب، ونُقل إثر ذلك إلى عزل "أوهليكدار"، إسناداً لرفيقه الأسير أبو وعر المُصاب بالسرطان، الذي أُعلنت لاحقاً إصابته بفيروس "كورونا"، عقب نقله من سجن "جلبوع" إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، حيث خضع لعملية جراحية فيها لوضع أنبوب تنفس له، وبالأمس نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير أبو وعر إلى الرملة مجدداً، بالرغم من وضعه الصحي الصعب.

يُشار إلى أن الأسير محمد أبو الرب من بلدة قباطية في جنين، وهو محكوم بالسجن لمدة (30) عاماً، ومعتقل منذ عام 2003.

#الاسير ابو الرب #سجون الاحتلال

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