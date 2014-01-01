"الأشباح"- وحدة قتالية جديدة في جيش الاحتلال.. تعرف عليها

القدس المحتلة /سما/

انتهى اليوم تدريب وحدة "الأشباح" في الجيش الاسرائيلي والذي استغرق عدة أسابيع، وهي وحدة متعددة المستويات أقيمت قبل نحو عام في إطار ما تسمى خطة "تنوفا" متعددة السنوات.

وبحسب ما نشرت صحيفىة "معاريف" العبرية ستشارك الوحدة في القتال على كل جبهات القتال وبجميع الظروف، وفقًا لميزات المكان والتحديات المختلفة، حيث تشكل قوة متعددة المستويات، ذات قدرة قتالية عالية لرصد المقاتلين، وكشفهم.

وفي اطار تحويل الوحدة لوحدة عملياتية انطلق تدريبها على مدار عدة اسابيع، وفق ما تقول "معاريف" حيث تدرب عناصرها على طرق قتالية حديثة، متعددة الأذرع والمستويات. وتم تطوير هذه الطرق في الوحدة، في أذرع مختلفة بالجيش الاسرائيلي، من بينها سلاح الجو، ووحدات في هيئة الاستخبارات، وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووحدات إضافية. في اطار التدريب قام الجنود بتفعيل قدرات حديثة تم تطويرها بالتعاون مع الصناعات الأمنية. سيتم دمج هذه الطرق والقدرات، مستقبلًا في الوية متمرنة في الجيش الاسرائيلي.

وفعل جنود هذه الوحدة طائرات متنوعة، من بينها أسراب طائرات حربية مختلفة ومروحيات حربية وطائرات مسيرة.

وخلال تدريباتها جرى لاول مرة ضرب أهداف بنيران حية وفق تقنية جديدة تم تطويرها في الوحدة، والتي تشمل استهداف الأهداف بواسطة طائرة حربية يتم تفعيلها على يد طاقم الجنود في الميدان بوقت قصير. كما ستُقام سلسلة تمارين إضافية في كل واحد منها تزيد الوحدة من قدراتها العملياتية إضافةً الى قدراتها الحالية.