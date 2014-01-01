الصالح يطلع على احتياجات قباطية والزبابدة ومثلث الشهداء من المشاريع التطويرية

جنين /سما/

اطلع زير الحكم المحلي مجدي الصالح، على احتياجات قباطية والزبابدة ومثلث الشهداء من المشاريع التطويرية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظة جنين، اليوم الخميس، ناقش خلالها الصالح، عددا من القضايا المتعلقة بضرورة تخصيص قطع أراض لإقامة مدرسة، ومحطة لتوليد الطاقة الشمسية في الزبابدة، إلى جانب الإسراع في المصادقة على المخطط الهيكلي لمثلث الشهداء، ومناقشة عدد من القضايا والمطالب لبلدية قباطية.

وأشاد الصالح بالجهود التي تبذلها الهيئات المحلية وسعيها للحد من تفشي فيروس كورونا في مناطقهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستبقى داعمة وعلى تواصل دائم من أجل التغلب على كافة التحديات بالرغم من الضائقة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية.

وأوعز الصالح للجهات ذات العلاقة بالوزارة بمتابعة كافة القضايا والاحتياجات والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولويات نظراً للظروف الحالية الصعبة الاقتصادية والصحية والتي أعاقت تنفيذ مشاريع تطويرية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق تواجدهم كافة.

من جهة ثانية، اعرب وزير الحكم المحلي عن تضامنه الكامل مع عائلة الأسير البطل كمال أبو وعر المريض بالسرطان، حيث تأزم وضعه الصحي جراء الاهمال الطبي المتعمد من قبل ما يسمى إدارة سجون الاحتلال ضمن سياسية ممنهجة تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال.

وقام الصالح بزيارة تضامنية لمنزل عائلة الأسير أبو وعر، أكد خلالها وقوف القيادة والحكومة الفلسطينية إلى جانبهم وإيلائهم قضية الأسرى أولوية قصوى، وسعيهم الدؤوب لمخاطبة كافة الجهات الدولية بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم الفوري والعاجل والغير المشروط، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل انتشار فيروس كورونا، وعدم السماح لوجود لجنة طبية محايدة لمتابعة شؤون الأسرى.