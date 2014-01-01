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بلدية جنين تواصل جهودها لحل مشكلة المياه

الخميس 23 يوليو 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية جنين تواصل جهودها لحل مشكلة المياه


جنين /سما/

أكد رئيس بلدية جنين فايز السعدي استمرار جهود المجلس لحل مشكلة المياة وزيادة كميتها لجميع أحياء المدينة.

وأوضح السعدي أن البلدية تعمل على رفع مستوى خدمة تزويد المياه من خلال العمل المتواصل لتوفير مصادر بديلة، وفي إطارها قامت بالتعاقد مع آبار محلية لسد احتياجات السكان من المياه.

وأكد السعدي متابعة البلدية مشروع تأهيل بئر جنزور، موضحاً أنه في هذه المرحلة تتم عملية تنظيف البئر مع أعمال الحفر بتكلفة 800 ألف دولار بتمويل من سلطة المياه و المنحة الفرنسية.

وأشار السعدي إلى أنه في حال الانتهاء من عملية التأهيل ستحصل المدينة على ما يقارب 150 كوباً في الساعة مع العمل على إقامة خزان مياه كبير، ما يساهم في التخلص من مشكلة المياه نتيجة قلة المصادر.

#بلدية جنين

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