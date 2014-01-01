رئيسة هيئة الصادرات الزراعية في أذربيجان : أبلغنا " الفاو " بأضرار كبيرة لحقت بالقطاع الزراعي

باكو/وكالات/



قالت السيدة ليلى محمدوفا رئيسة هيئة الصادرات الزراعية و التموين في أذربيجان انه تم إطلاع خبراء منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) التابعة للأمم المتحدة - ومقرها روما - على آثار الاشتباكات الحدودية التي تسببت بها القوات الارمينية .

وذكرت السيدة ليلى وهي المنسق الرسمي لمشروع " آفاق " الذي يدعم نمو الأعمال الزراعية في اذربيجان ، " لقد قمت بتقديم معلومات تفصيلية إلى الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) التابعة للأمم المتحدة , بشأن السياسة التي يمارسها الجانب الأرميني ضد أذربيجان , وتحدثت معهم خلال اجتماع - عبر الفيديو المرئي - اليوم - عن الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء اطلاق النار من أرمينيا على بلادنا في الأسبوعين الماضيين ."

وشارك في هذا الاجتماع الافتراضي خبراء من منظمة الأغذية و الزراعة ( الفاو ) و عددٍ من ممثلي وزارة الزراعة في أذربيجان حيث قاموا بتقديم معلومات تفصيلية إلى الخبراء الدوليين بشأن السياسة العدائية التي يمارسها الجانب الأرميني ضد أذربيجان، و إطلاق النار المنتظم ضد المدنيين والمزارعين الاذريين الذين يعيشون في المناطق الحدودية ويعملون في الزراعة .

وأوضحت السيدة محمدوفا انه تم خلال الاجتماع مناقشة النقاط التي تتعلق بالأهداف التنموية لسيدات الأعمال في اذربيجان على الرغم من التحديات الغير مسبوقة و التي أسفرت عنها جائحة "كوﭬيد-19"، بالإضافة إلى مناقشة قرار إعادة فتح الاعمال بشكل أوسع في المستقبل القريب مع النساء المزارعات اللاتي يقطنن في المناطق الحدودية التي تم إطلاق النار عليها من قِبل الجيش الأرميني على وجه الخصوص.

و أوضحت أن هذا المشروع كان قد بدأ العمل به بإشراف منظمة الأغذية و الزراعة " الفاو " ووزارة الزراعة في أذربيجان، و أوضحت أنالهدف الأساسي للمشروع يكمن في تحسين الأمن الغذائي و التنمية الريفية الشاملة و تمكين المرأة الريفية عن طريق تعزيز سبل العيش المستدامة، و مساعدتهن و دعمهن في ممارسة و تطوير مشاريعهنالصغيرة و المتوسطة في القطاع الزراعي.