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وفد إسرائيلي يتوجه للهند للمشاركة باختبارات سريعة للقاح خاص بالكورونا

الخميس 23 يوليو 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد إسرائيلي يتوجه للهند للمشاركة باختبارات سريعة للقاح خاص بالكورونا


القدس المحتلة /سما/

 توجه إلى الهند وفد إسرائيلي يضم 20 خبيرًا، معظهم من وزارة الجيش، للمشاركة في المراحل النهائية لاختبار تقنيات متقدمة من شأنها العمل على اكتشاف سريع لفيروس الكورونا، وذلك في إطار تعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الجائحة.

ويتسنى بفضل هذه التقنيات جمع عشرات آلااف العينات وتحليلها في غضون أيام معدودة، بواسطة استخدام برامج ذكاء اصطناعي محوسبة. وفق هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وستنقل تل أبيب إلى نيو دلهي تقنيات وابتكارات تعتبر اختراقية في هذا المضمار، وسيتم أيضًا تزويد الجهاز الصحي الهندي بأجهزة تنفس اصطناعي من صنع إسرائيلي.

وتخصص الحكومة الهندية لصالح هذا التعاون مئة خبير وعشرات عمال آخرين بهدف إقامة وتشغيل مراكز فحص مشتركة للبلدين.

وفي سياق متصل، منحت إسرائيل اليوم حكومة قرغيزستان مساعدات طبية لمواجهة فيروس الكورونا.

وقالت سفيرة إسرائيل لدى قرغيزستان، ليئات فيكسلمان "إن المساعدات تشمل أقنعة واقية ومطهرات كحولية وقفازات".

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