الرجوب يبحث إنشاء مركز حجر في مخيم جنين

جنين /سما/

بحث محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب مع مديرة مكتب الشمال لوكالة غوث اللاجئين هنادي أبو طاقة، و علاء جبارين من مكتب الوكالة في مخيم جنين ،ألبوم، اعتماد مركز حجر لمخيم جنين، لتوفير ما يلزم لرعاية المصابين بفايروس كورونا، وهي مبادرة تقوم على تنفيذها الوكالة بتوفير المستلزمات الصحية بالتعاون مع لجنة خدمات اللاجئين و المحافظة والصحة.

من جهته، شكر المحافظ جهود الوكالة و تعاونها في هذه الظروف، و أعرب عن استعداده الكامل للمساهمة في تقديم ما يلزم لحماية أبناء شعبنا وأهلنا في المخيم من الإصابة بكورونا.