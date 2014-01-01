  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يبحث إنشاء مركز حجر في مخيم جنين

الخميس 23 يوليو 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث إنشاء مركز حجر في مخيم جنين


جنين /سما/

 بحث محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب مع مديرة مكتب الشمال لوكالة غوث اللاجئين هنادي أبو طاقة، و علاء جبارين من مكتب الوكالة في مخيم جنين ،ألبوم، اعتماد مركز حجر لمخيم جنين، لتوفير ما يلزم لرعاية المصابين بفايروس كورونا، وهي مبادرة تقوم على تنفيذها الوكالة بتوفير المستلزمات الصحية بالتعاون مع لجنة خدمات اللاجئين و المحافظة والصحة.

من جهته، شكر المحافظ جهود الوكالة و تعاونها في هذه الظروف، و أعرب عن استعداده الكامل للمساهمة في تقديم ما يلزم لحماية أبناء شعبنا وأهلنا في المخيم من الإصابة بكورونا.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب #الحجر الصحي #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: هل بقي نتنياهو مؤهلاً للرد على هاتف “حزب الله” عند الثالثة فجراً؟

تقرير: الاتحاد الأوروبي يطلب من السلطة الفلسطينية طرح موقف مشترك مع حماس..

شاهد: ألوية الناصر تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014

هآرتس: نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية.. والذهاب لانتخابات جديدة في تشرين الثاني

يديعوت : حماس لا تريد الحرب حاليا لكنها تسابق الزمن في الاستعداد لها

امال الجمالي.. ضربات وصرخات متواصلة توقفت مع اختفاء صوتها.. فمن المسؤول عن مقتلها؟

تركيا: ثمة لاعبون غير حفتر شرق ليبيا يمكن التفاوض معهم وأي تدخل سيعرض مصر للخطر

الأخبار الرئيسية

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الرجوب

شاهد.. الرجوب: التقارب مع حماس بات هدفا استراتيجيا.. ودولة خليجية تسعى لإفشاله!

"إلى متى ستلعق إيران لعابها؟".."هآرتس": هجمات طهران ستنتهي بالدموع والدم في إسرائيل

غرينبلات: ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية.. ومسؤول اسرائيلي يرد..!

صفقة

محلل إسرائيلي : الكابينت قرر اختطاف قادة من حماس.. ولكن!