"التعبئة والتنظيم" تستنكر اعتقال محافظ القدس وكوادر فتح

رام الله /سما/

استنكرت مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس وعدد من كوادر حركة فتح.

وقال د . جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية للحركة مفوض التعبئة والتنظيم ان هذه الاعتقالات هي استمرار للمخطط التصفوي للقضية الفلسطينية وتطبيق صفقة القرن والضم على الارض.

واكد المحيسن ان النضال الفلسطيني سيستمر لاسقاط صفقة القرن وحتى تحرير الارض واقامة الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس الشريف كما حيا.

ودعا د. المحيسن ابناء حركة فتح وسائر القوى الوطنية في بلدة عصيرة الشمالية وفي بلدة بيتا جنوب لطرد البؤر الاستيطانية التي كان الاحتلال ينوي وضعها على اراضيهم،

وقال هذا هو نموذج للمقاومة والاصرار الفلسطيني على ان شعبنا هو صاحب هذه الارض وان ما تقوم به سلطات الاحتلال هو استمرار للسياسة الاسرائيلية العنصرية.

واكد المحيسن باسمه و باسم كوادر الحركة في التعبئة والاقاليم أن النضال الفلسطيني لم ولن يتوقف وسيواصل أبناء شعبنا مواجهة الاحتلال بكل الامكانيات والوسائل المتاحة داعيا ابناء حركة فتح الى الالتفاف حول القيادة ومواصة التصدي للاحتلال رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.