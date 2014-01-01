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يادلين: الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم محتمل من حزب الله..

الخميس 23 يوليو 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
يادلين: الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم محتمل من حزب الله..


القدس المحتلة /سما/

قال رئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي اللواء احتياط عاموس يادلين، إن الجيش الإسرائيلي يتجهز لاحتمال أن يشن حزب الله هجوما على أهداف إسرائيلية بعد مقتل أحد عناصره في قصف منسوب إلى إسرائيل في سوريا.
 
وأضاف يادلين وفق القناة 7 العبرية: "الحساب معروف، وقد يتصرف حزب الله باتجاه خطير مما سيلاقي ردة فعل من الجيش منذ اللحظة الأولى لأي هجوم، مبينا أن الرد سيكون تكتيكيا وديناميكيا.
 
وتابع: "يمكن أن يتصاعد التهديد من حزب الله بسهولة، وأنا مقتنع بأن الجيش يستعد لعمل خطير وخطأ استراتيجي من حزب الله.
 
وأوضح أن الجيش يتجهز لردة فعل على المهاجمين وعلى عناصر حزب الله في الجبهة الشمالية ومخازن الأسلحة والصواريخ الدقيقة في جميع أنحاء لبنان إن شن حزب الله أي هجوم.

#اسرائيل #حدود لبنان #الجيش الإسرائيلي #حزب الله

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