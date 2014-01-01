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تعرف على الوحدة التكنولوجية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي

الخميس 23 يوليو 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الوحدة التكنولوجية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي


القدس المحتلة /سما/

كشف سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي لأول مرة عن مهام الوحدة التكنولوجية الجوية "OFEK 324".
 
وذكر مسؤول الوحدة، أن الوحدة لديها مهام وقدرات على تحليل المعلومات المتراكمة، إضافة إلى تحديد الأهداف وإجراء قنوات اتصال مشفرة ومتزامنة بين الأرض والجو.
 
وأوضح أن الوحدة لديها برمجيات متقدمة ومتطورة وليس لها أي مثيل في العالم، وتقوم بإنتاج طرق متطورة لم تكون موجودة من قبل مثل "التفكير خارج الصندوق".
 
وقال قائد الوحدة إن الوحدة تدير طائرات بدون طيار التي تراقب تحرك كل طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في السماء وبسرعة قياسية، بدون أي خلل.
 
وأضاف: "كلما عادت طائراتنا بأمان ونفذت المهمة بنجاح نعلم أن وراء ذلك مجموعة كبيرة من الخبراء في الجيش الذين أدخلوا الميزة التكنولوجية إلى العمل".

#الجيش الإسرائيلي #سلاح الجو الإسرائيلي #الوحدة التكنولوجية الجوية

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